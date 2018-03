Schüsse mit Platzpatronen bei Ulm Streit um pinkelnden Hund eskaliert

Von red 24. März 2018 - 11:55 Uhr

Weil ein Hundebesitzer immer wieder seinen Vierbeiner an eine Hecke in Wiblingen bei Ulm pinkeln ließ, geraten Grundstücksbesitzer und Hundehalter immer wieder aneinander. (Symbolbild) Foto: fotolia/Astrid Gast

Weil ein Hundebesitzer immer wieder seinen Vierbeiner an eine Hecke in Wiblingen bei Ulm pinkeln ließ, geraten Grundstücksbesitzer und Hundehalter immer wieder aneinander. Am Samstag war es wieder soweit – doch dieses Mal fielen Schüsse.

Ulm - Weil ein Hundehalter seinen Hund immer an der Hecke eines Mannes pinkeln ließ, gab es bereits in der Vergangenheit Streit. Als der Geschädigte mit drei Freunden am Samstag gegen 1.15 Uhr vor seinem Haus in Wiblingen bei Ulm stand, kamen laut Polizei Herrchen und Hund wieder vorbei. Der Hund verrichtete wieder an besagter Hecke sein Geschäft und es kam wieder zum Streit. Der Hundebesitzer, der noch eine Begleitung dabei hatte, rief Verstärkung hinzu.

Wohnungstür eingeschlagen

Zwei Freunden des Geschädigten wurde die Situation zu heiß und sie flüchteten – zwei davon ins Haus. Plötzlich wurde geschossen und die Wohnungstür eingeschlagen. Als jetzt die Polizei gerufen wurde, flüchteten der Hundebesitzer und seine Freunde. Im Rahmen der Fahndung konnten der Hundebesitzer und seine Kumpels im Alter von 23 und 21 Jahren angetroffen werden. Bei ihnen wurden auch Platzpatronenhülsen und Reizgas aufgefunden.