Schüsse in Winnenden Hochzeitsgast schießt aus Freude in die Luft

Von red/bb 23. April 2018 - 11:19 Uhr

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 23-Jähriger am Sonntagabend mehrmals in die Luft geschossen. (Symbolfoto) Foto: Phillip Weingand / STZN

Die Freude dürfte nicht mehr lange angehalten haben: In Winnenden hat ein 23-Jähriger nach einer Hochzeitsfeier aus seinem Auto mehrmals in die Luft geschossen – aus Freude, wie er angab. Nun ermittelt die Polizei.

Winnenden - Um seinen Führerschein bangen muss ein 23-Jähriger, der am Sonntagabend mit einer Schreckschusswaffe in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) aus seinem Auto heraus mehrmals in die Luft geschossen hatte. Seine Erklärung der Polizei gegenüber: Die Freude über eine Hochzeitsfeier.

Eine Zeugin hatte laut Polizei gegen 20.30 Uhr beobachtet, wie im Mühlrain ein Mann drei bis vier Schüsse aus einem BMW in die Luft abfeuerte und davon fuhr. Dies rief mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei auf den Plan, die kurze Zeit später den 23-jährigen BMW-Fahrer auf der B14 bei Waiblingen stoppen konnten.

Bei dem jungen Mann wurde eine Schreckschusswaffe gefunden und einkassiert. Der junge Fahrer räumte auch ein, aus Freude in die Luft geschossen zu haben. Erlaubt ist das freilich trotzdem nicht. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Auch von der Führerscheinstelle dürfte der 23-Jährige Post bekommen. Sie wird prüfen, ob der junge Mann überhaupt die „charakterliche Eignung“ für eine Fahrerlaubnis hat.