Es sollte der schönste Tag des Lebens werden – doch dann geriet eine Hochzeitsfeier in Stuttgart aus den Fugen. Einer der Gäste schoß bei der Party auf einem Tankstellen-Parkplatz mehrmals in die Luft.









Im Rahmen einer Hochzeitsfeier in Stuttgart sind Schüsse gefallen: Ein 27-jähriger Hochzeitsgast soll am Sonntag an der Neckartalstraße im Osten der Stadt mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen haben.