Schülertransport Schönaich: Eltern kritisieren neuen Fahrplan mit Schnellbussen

1 An diesem Tag passen an der Elsenhalde alle Kinder in den Bus. Foto: /Anke Kumbier

Zwei neue Schnellbuslinien ersetzen in Schönaich teilweise alte Verbindungen. Das Problem: Dadurch werden in Summe am Morgen weniger Haltestellen bedient. Eltern klagen über Verspätungen und übervolle Busse.











Überfüllte, unzuverlässige und unpünktliche Busse am Morgen: Schülereltern aus Schönaich haben sich zusammengeschlossen und prangern die Situation erneut an. Bereits im Januar wandten sich Eltern mit Beschwerden über den Schülertransport an die Öffentlichkeit. Die Gemeinde sprach auf ihrer Homepage von „erheblichen Problemen“. Zwei Monate später dauert der Protest der Eltern an. Das Landratsamt hat zwar eine Entlastung angekündigt, aber der Ärger ist groß. Einer, der in den vergangenen Wochen viel mit dem Landratsamt zu tun hatte, ist Jochen Schmidt. Der 46-Jährige ist selbst betroffen, sein Sohn besucht die sechste Klasse des Böblinger Max-Planck-Gymnasiums (MPG). „Die Situation ist nur schwer zu ertragen“, sagt er.