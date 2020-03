5 In Holzgerlingen wurden die drei Leichen entdeckt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Mittwochmorgen werden die Leichen von zwei Männern und einer Frau in einem Haus in Holzgerlingen entdeckt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Holzgerlingen - Zu einem schrecklichen Verbrechen ist es am Mittwoch in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) gekommen. In einem Dreiparteienhaus in der Bühlenstraße wurden drei Leichen gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei tote Männer und eine tote Frau in einer Wohnung entdeckt. Die drei Leichen weisen augenscheinlich Spuren von Gewalteinwirkung auf. Die Kriminalpolizei ist mit starken Kräften vor Ort und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Ob sich der Täter unter den Toten befindet, kann noch nicht gesagt werden. Ebenfalls gibt es noch keine Erkenntnisse zum Tathergang oder zu den Hintergründen der Tat.