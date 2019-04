6 In Schorndorf brannte am Montagabend eine Firma. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Um 21.30 Uhr bricht in einem Firmengebäude in Schorndorf ein Feuer aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpft gegen die Flammen. Die Bevölkerung kann jedoch aufatmen.

Schorndorf - Großeinsatz in Schorndorf: Dort stand am Montagabend ein zweistöckiges Firmengebäude an der Paul-Strähle-Straße in Vollbrand. Die Feuerwehr eilte gegen 21.30 Uhr mit einem Großaufgebot an den Brandort. Laut Polizei werden in der Firma Akkus hergestellt. Aus diesem Grund wurde die Bevölkerung in der Umgebung zunächst aufgerufen, die Fenster zu schließen. Gegen 23 Uhr gab die Polizei jedoch Entwarnung. Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, teilte sie mit.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sollen sich keine Personen in der Firma befunden haben. Laut eines Polizeisprechers wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.