Schon drei schwere Unfälle in diesem Jahr

Am vergangenen Freitag gab es auf der Kreuzung bei der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd den dritten schweren Unfall in diesem Jahr.

Zum dritten Mal in diesem Jahr gab es vergangene Woche auf der Kreuzung bei der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd einen schweren Unfall. Obwohl juristisch keine auffällige Häufung vorliegt, blickt die Stadt mit Sorge auf die Entwicklung.











Drei Mal hat es in diesem Jahr schon gekracht, drei Mal gab es Verletzte, eine Person starb noch an der Unfallstelle. Die Kreuzung zur Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd entwickelt sich immer mehr zur Problemzone. Zumindest die Stadt Ludwigsburg sieht das so. Die Polizei dagegen beruft sich auf die Verkehrsordnung, gemäß der dort noch keine Unfallhäufungsstelle vorliegt. Wie geht es nach dem dritten Unfall jetzt weiter?