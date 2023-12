Schöner wohnen in Baden-Baden: Die minimalistische Villa eines berühmten Architekten

Schöner wohnen in Baden-Baden

25 Egon Eiermanns Haus in Baden-Baden – ein Gesamtkunstwerk. Der Stuttgarter Architekt Karl Amann hat es saniert. Foto: Studio Olaf Becker/Olaf Becker

Egon Eiermann gehört zu den bedeutendsten deutschen Architekten der Nachkriegszeit. Nun wurde seine Villa aus dem Jahr 1962 von einem Architekturbüro aus Stuttgart behutsam saniert. Zu Besuch in Baden-Baden.











Link kopiert



Selbst der berühmteste Architekt muss irgendwo: wohnen. Was nicht so einfach ist, wie es scheint. Schließlich ist das Zuhause eines großen Architekten so etwas wie die gebaute Visitenkarte seines hoffentlich unverwechselbaren Unternehmens. Im Idealfall wurde diese Wohnung, das Haus demnach von ihm selbst entworfen, alles andere wäre ja eine Zumutung.