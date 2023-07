15 Der weiße Bungalow am Albtrauf: Die prägnanten Einschnitte in das Gebäudevolumen ermöglichen den Lichteinfall bis in die Tiefe des Wohnbereichs. Foto: Brigida González

Am Rand der Schwäbischen Alb hat sich eine Familie den Traum von einem sonnigen Domizil verwirklicht. Zu Besuch in einem spektakulären Architektenhaus in Aalen. [Plus-Archiv]









Aalen - Mit einem ausnehmend sympathischen „Herzlich willkommen“ begrüßt einen die Bauherrin an der Eingangstür und winkt lachend herein. Es ist ein sonniger Nachmittag in Aalen. Das unmittelbar am Albtrauf gelegene Architektenhaus fällt schon von Weitem auf, obwohl es von der Höhe und Breite her zwischen seinen Nachbarbauten geradezu bescheiden dimensioniert wirkt.