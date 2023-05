Häuschen mit Grün in der Innenstadt

Schön wohnen in der Stuttgarter Innenstadt

9 Blick auf die drei reihenhausartigen Wohneinheiten mit Garten und Loggia im Innenhof des Umgebauten Gebäudekomplexes in der Urbanstraße Stuttgart. Foto: Dietmar Strauss/Plan Forward

So wurde aus seinem Verwaltungsgebäude in Stuttgart ein architektonisch feines Mehrfamilienhaus mit Wohnungen, Reihenhäusern und einem begrünten Innenhof.









Stuttgart - Mitten in der Stadt und doch im Grünen wohnen, das ist der Traum vieler Menschen – von Singles, Paaren wie Familien. Möglich geworden für sie alle ist dies in Stuttgart bei einem spektakulären Umbau in schönster Innenstadtlage.