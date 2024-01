Unbekannte täuschen eine Rentnerin und erbeuten rund 10 000 Euro Bargeld sowie zwei hochwertige Uhren. Die Übergabe findet nicht vor ihrer Haustür statt – sondern in rund fünf Kilometern Entfernung.

Telefontrickbetrüger waren am vergangenen Donnerstag einmal mehr erfolgreich. Mit einem Schockanruf legten sie eine 88 Jahre alte Frau rein und erbeuten Bargeld und Uhren, der Gesamtschaden beträgt rund 15 000 Euro.

Die Seniorin, die im Stuttgarter Süden wohnt, erhielt gegen 13.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Behördenmitarbeiterin, welche ihr erzählte, dass eine Freundin einen Verkehrsunfall verursacht habe bei dem eine Person verstorben sei. Um eine Untersuchungshaft zu verhindern, müsse eine Kaution von 40 000 Euro gezahlt werden.

Seniorin hebt 10 000 Euro ab

Die Betrüger mussten sich mit einem Viertel der geforderten Summe begnügen. Nachdem die 88-Jährige circa 10 000 Euro von Ihrem Konto abgehoben hatte, händigte sie das Geld rund zwei Stunden später einem Unbekannten aus, überreichte allerdings auch noch zwei hochwertige Uhren. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, mit einer schlanken Statur sowie dunklem, gepflegtem, kurzen Haar beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug einen schlichten Mantel.

Wie einschüchternd die Methoden der Trickbetrüger sind und wie dreist ihre Vorgehensweise ist, zeigt sich auch an der Wahl des Treffpunkts. Sie beorderten die Rentnerin von ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Südheim in die rund fünf Kilometer entfernte Neckarstraße in Stuttgart-Ost. Auf Höhe des Amtsgerichts Stuttgart fand schließlich die Übergabe statt.

Der Betrug flog erst auf, als die Seniorin später mit der Freundin telefonierte – und den Fall schilderte. Anschließend verständigte sie die Polizei. Da die Übergabe am helllichten Tag in einem belebten Bereich vor einer Pizzeria stattfand, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Rufnummer 0711 / 8990 - 5778 entgegengenommen.

So schützen Sie sich vor Trickbetrügern

Telefon auflegen

Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen. Legen

Hilfe suchen

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen