1 Das Baby kam am Straßenrand auf die Welt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

Das Baby will unbedingt raus: Auf dem Weg zum Krankenhaus setzen bei einer werdenden Mutter starke Wehen ein. Die Polizei eskortiert die Eltern bei Schaffhausen Richtung Krankenhaus – doch das Kind ist schneller.

Schaffhausen - Selbst eine Polizei-Eskorte mit Blaulicht hat ein Baby in Schaffhausen nicht vor einer unkonventionellen Geburt bewahren können. Die Schweizer Beamten mussten stoppen und schafften es gerade noch, die hochschwangere Mutter in einem ebenfalls mit Blaulicht zur Hilfe gerasten Rettungswagen zu bringen, in dem die Frau wenige Minuten später ein gesundes Mädchen zur Welt brachte, wie die Polizei von Schaffhausen am Montag berichtete.

Der werdende Vater hatte am Sonntagabend eine zufällig vorbeifahrende Polizeipatrouille alarmiert, weil seine Frau auf dem Beifahrersitz auf dem Weg zum Krankenhaus sehr heftige Wehen bekommen hatte. Ein Beamter übernahm kurzerhand das Steuer, seine Kollegin lotste das Auto mit Blaulicht zum Krankenhaus. Die Beamten alarmierten aber zur Vorsicht noch einen Rettungswagen, der ihnen entgegenfuhr.

Gerade rechtzeitig trafen die Auto zusammen: das Baby wollte nicht länger warten. „Die Schaffhauser Polizei gratuliert den frisch gebackenen Eltern herzlich zum Nachwuchs“, teilte sie mit. Die Familie wurde anschließend zusammen ins Krankenhaus gefahren.