Schnee ist in Stuttgart etwas Besonderes – zumal Mitte Dezember. Das gibt es mittlerweile nur noch alle zehn Jahre. Wer erinnert sich?















Der erste richtige Schneefall des Jahres verwandelt Stuttgart in eine Winterlandschaft – und er kommt 2022 gefühlt sehr früh. Wann gab es zuletzt Mitte Dezember Schnee in der Landeshauptstadt?

Die Älteren können sich ebenso daran erinnern wie die Datenbank des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Genau zehn Jahre ist es her, dass vor dem 15. Dezember Schnee lag. Damals wurden an der DWD-Station am Flughafen sechs Zentimeter gemessen. 2008 waren es elf, 2010 zwanzig Zentimeter. Davor hatten die Stuttgarter ebenfalls neun Jahre auf frühen Schnee warten müssen.

Vor der Jahrtausendwende war Schnee in der ersten Dezemberhälfte wesentlich häufiger, wie das Schaubild zeigt. Visualisiert werden die höchsten bis 15. Dezember gemessenen Schneehöhen:

In den 70 Jahren seit Messbeginn lag 29 Mal vor Mitte Dezember Schnee am Flughafen. Seit 2000 vier Mal, also statistisch nur etwa jedes fünfte Jahr – bis zur Jahrtausendwende in jedem zweiten Jahr.

Der Winter verändert sich

Auto- und Fahrradfahrer oder Nutzer des vom Wintereinbruch belasteten ÖPNV freut der Schnee nicht unbedingt. Heute aufwachsende Kinder lernen den Winter dagegen wesentlich schneeärmer kennen als ihre Eltern und Großeltern – ein Effekt der Erderwärmung, die Schnee vor allem in tieferen Lagen unwahrscheinlicher macht.

Wenn man auch ganz geringe Schneefälle berücksichtigt, ist Schnee im November sogar etwas häufiger als in der ersten Dezemberhälfte. Seit 2000 lag am Flughafen in acht Jahren Schnee im November. Relevante Mengen wurden aber nur 2010 (am 30. November) sowie 2008 (am 24. November) gemessen.