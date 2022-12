Schnee in Stuttgart

6 Für ein Rodelrennen hat der Schnee am Schloss Solitude in Stuttgart ausgereicht. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Eiskalte Temperaturen und Restschnee haben viele Familien in Stuttgart mit ihren Bobs und Schlitten ins Freie gelockt.















Neuschnee hat es keinen gegeben. Doch das Wetter war in den vergangenen Tagen so kalt, dass die Hänge rund um Stuttgart noch immer weiß gepudert sind. Die Chance haben am Samstag viele Familien genutzt und haben ihre Bobs, Schlitten und Snowboards den Kesselrand hinauf transportiert für ein wenig Winterspaß.

Ein beliebter Hang war unter anderem die abschüssige Wiese direkt vor dem Schloss Solitude. Dort waren Kinder mit ihren Bobs und Schlitten unterwegs – und auch ein Snowboardfahrer schnallte sein Brett an die Füße.

Doch die Solitude war längst nicht der einzige Ausflugsort für Wintersportler. Auch auf diesen beliebten Pisten lockte der Restschnee zu einer Schlittenfahrt.

In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen noch im Minusbereich. Doch Mitte der Woche wird es wärmer. Dann wird der Schnee wohl wieder verschwinden. Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen laut dem Deutschen Wetterdienst nicht sehr gut.