Schnee in Stuttgart Winter kehrt eiskalt zurück

Von Eva Funke 18. März 2018 - 16:41 Uhr

Einige Autofahrer sind am späten Samstagabend vom starken Schneefall in der Landeshauptstadt eiskalt erwischt worden. Die Polizei Stuttgart verzeichnet am Wochenende sieben Unfälle wegen Schneeglätte.





Stuttgart - Kurz vor Frühlingsstart am Dienstag hat der Winter gezeigt, dass mit ihm noch zu rechnen ist. In Stuttgart und der Region fielen laut Deutschem Wetterdienst zwischen drei und fünf Zentimeter Schnee. Autofahrer, die am Sonntagmorgen auf nicht geräumten und gestreuten Nebenstrecken mit starkem Gefälle wie der Alten Weinsteige unterwegs waren, hatten Schwierigkeiten, die Straße hochzukommen, und mussten zum Teil wieder umdrehen. Zwischen Heslacher Tunnel und Schattenring standen am frühen Sonntagmorgen Autos quer. Die Polizei verzeichnete sieben Unfälle aufgrund von Glatteis. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Der Schaden liegt bei rund 60 000 Euro.

Bis Mittwoch dürfte der Schnee laut Wetterdienst bei Temperaturen im Frostbereich liegen bleiben. Dann sollen die Temperaturen vermutlich auf bis zu 10 Grad am Wochenende steigen. Die Aussichten für Wintersportler sind gut: Bei bis zu 68 Zentimetern Schnee auf dem Feldberg sind die meisten Lifte geöffnet. Der Skibetrieb dort soll auch über Ostern laufen.