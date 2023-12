Wo sind die Rodel-Abfahrten besonders spektakulär? Hier unsere Top 10 der Schlittenstrecken in Stuttgart. Da ist für jeden etwas dabei.

Wenn es in Stuttgart schneit, lautet die Devise: Auto stehen lassen, Schlitten rausholen. Die weißen Hügel der Stadt bieten Rodelfans reichlich Schlittenspaß.

Vom höchsten Punkt der Stadt (549 Meter über dem Meeresspiegel), der Bernhartshöhe in Vaihingen, lässt es sich schön runterschlittern. Musberg liegt zwar außerhalb der Stadtgrenze, aber Piz Mus ist legendär und durfte in unserer Rangliste einfach nicht fehlen. Bis 1995 wurden die Schlittenfahrer noch mit dem Schlepplift den Hang hochgezogen. Oder aber Winterfreunde entscheiden sich für Schlittenspaß mit besonderem Ausblick vor dem Schloss Solitude. Das obere Stück ist besonders für kleine Schlittenfahrer geeignet.

1. Zwischen Sillenbuch und Heumaden

Unterhalb des Ostfilderfriedhofs zwischen Sillenbuch und Heumaden liegt der ideale Hang für kleine Schlittenfahrer. Hier schaffen es die Kleinen, auch selbst wieder hochzulaufen. Außerdem ist der Schlittenspaß an diesem Hang ungefährlich. Es ist nicht besonders steil und man kann höchstens im Gebüsch, nicht aber auf der Straße landen. Die Größeren können auf dem Waldweg dahinter kurvenreich bis nach Hedelfingen schlittern und mit dem Bus wieder hochfahren.

2. Birkenkopf

Um den Birkenkopf führt ein Rundkurs bergab. Die Strecke ist zwar eher flach, dafür ziemlich lang. Dass es hier nicht ganz so steil hinunter geht, hat zwei Vorteile. Erstens reduziert sich dadurch das Unfallrisiko. Zweitens fällt der Aufstieg leichter. Oben angekommen genießt man eine der schönsten Aussichten auf die Stadt.

3. Rotenberg

Auch in Rotenberg auf der Egelseer Heide ist man auf dem Schlitten nicht sonderlich schnell unterwegs. Besonders steil ist die Strecke nämlich nicht, dafür weiträumig und nicht sonderlich überlaufen. Man muss also beim Hochlaufen keine Angst haben, von Kufen getroffen zu werden.

4. Bernhartshöhe

Vom höchsten Punkt der Stadt (549 Meter über dem Meeresspiegel), der Bernhartshöhe in Vaihingen, lässt es sich schön runterschlittern. Los geht's von der höchstgelegenen Stuttgarter Parkbank. Nach einem Steilstück haben die Schlittenfahrer hier die Wahl, entweder über ein kleines Plateau weiter geradeaus steil Richtung Parkplatz oder links in einen flacheren Auslauf. Die Schneeidylle wird allerdings durch das Rauschen der nahen Autobahn etwas gestört.

5. Piz Mus

Zwar liegt Musberg außerhalb der Stadtgrenze, aber der Piz Mus durfte in unserer Rangliste einfach nicht fehlen. Bis 1995 wurden die Schlittenfahrer noch mit dem Schlepplift den Hang hochgezogen. Der Lift steht inzwischen still. Auch wenn man nun den Schlitten selbst hochziehen muss, macht das Schlittenfahren auf dem sehr breiten und teilweise sehr steilen Hang oberhalb der Eselsmühle immer noch viel Spaß.

6. Waldebene Ost

Nichts für Anfänger ist die Strecke von der Waldebene Ost den Wangener Höhenweg hinunter. Mit Blick auf das Neckartal, an Schrebergärten vorbei, geht es in engen Kurven bergab. Wer seinen Schlitten beherrscht, kommt hier voll auf seine Kosten. Beim Hochlaufen gilt äußerste Vorsicht. Gut, dass die Strecke nicht sonderlich befahren ist.

7. Geroksruh

Auf einem Weg ohne Namen geht es im Gänswald von der Geroksruhe ziemlich steil abwärts Richtung Gablenberg. Die Schlittenfahrer müssen hier erst eine Rechts-, dann eine Linkskurve meistern. Anschließend geht es geradeaus auf eine Sackgasse mit parkenden Autos zu. Der Auslauf ist nicht sonderlich lang. Also: Rechtzeitig bremsen!

8. Bismarckturm

Sehr beliebt, relativ steil und breit genug für den großen Andrang ist die Strecke vom Bismarckturm über die Feuerbacher Heide. Allzu lang dauert die Fahrt hier nicht. Dafür ist man schnell wieder oben und kann beim Verschnaufen den wunderbaren Blick über den Talkessel genießen.

9. Wernhalde in Degerloch

Die Schlittenbahn an der Wernhalde in Degerloch gegenüber der Waldau ist als solche sogar im Stadtplan verzeichnet. Für einen schwungvollen Start wurde extra ein Schneehaufen aufgeschüttet. So geht es rasant durch den Wald bis zur Bopserhütte. Durch Gewichtsverlagerung meistern geübte Schlittenfahrer die langezogenen Kurven ohne zu bremsen.

10. Solitude

Schlittenspaß vor dem Schloss: Eine breite nicht allzu steile Piste bietet der Hang vor dem Schloss Solitude. Das obere Stück ist eher etwas für die Kleinen. Über die Ludwigsburger Allee geht dann die vielleicht längste Schlittenstrecke der Stadt weiter durch den Wald. Und das Hochlaufen fällt hier mit Blick auf das Schloss nur halb so schwer.

Für alle Abfahrten gilt natürlich, dass man gut aufpassen muss und stets rücksichtsvoll fährt. Gerade auf Strecken, die man sich mit anderen Verkehrsteilnehmern teilt, ist besondere Vorsicht geboten.