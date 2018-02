Schnee in der Region Stuttgart Wintereinbruch sorgt für Unfälle auf glatten Straßen

Von jbr 04. Februar 2018 - 17:09 Uhr

Schneefall und Glatteis haben am Sonntag zu einigen Unfällen in der Region Stuttgart geführt. Der Wetterdienst geht davon aus, dass es auch in der Nacht glatt auf den Straßen bleiben wird.





Stuttgart - Der Winter ist zurück im Südwesten. Schneefall und überfrierende Nässe haben am Sonntag für glatte Straßen gesorgt, vor allem im nördlichen Baden-Württemberg. Aufgrund der Wetterlage gab es bereits einige Unfälle in der Region Stuttgart.

In Waiblingen sind auf der B14 bei Korb im Rems-Murr-Kreis am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Wagen einer 32-Jährigen war ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn agekommen und gegen einen Baum geprallt.

In Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Autos kollidiert. Verletzt wurde niemand, es kam lediglich zu einem Blechschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Bis Sonntagabend können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, im Bergland bis zu fünf Zentimeter. Betroffen sind demnach hauptsächlich Gebiete, die oberhalb von 300 Meter liegen.

Grund für den Wintereinbruch ist laut DWD ein Tief über Osteuropa, das aus Nordwesten polare Meeresluft ins Land führt. Das dürfte auch in der Nacht auf Montag so bleiben. Der leichte Schneefall zieht zwar nach Westen ab, doch die Gefahr durch überfrierende Nässe und Reif besteht weiterhin.