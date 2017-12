Schnee in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen Riesen-Chaos auf Straßen in der Region Stuttgart

Von red 10. Dezember 2017 - 17:17 Uhr

Unfälle waren bei diesen Witterungsbedingungen in der Region Stuttgart an der Tagesordnung. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Im Kreis Ludwigsburg und im Kreis Böblingen ist es am Sonntag im Zuge des Wintereinbruchs und der starken Schneefälle zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Böblingen und Ludwigsburg - Viel los auf den Straßen in Stuttgart und der Region. Die Winterdienste hatten am Sonntag nach den starken Schneefällen am Vormittag alle Hände voll zu tun.

Und auch die Polizei hatte es, vor allem in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen, nicht leicht. Denn auf den Straßen herrschte teilweise ein regelrechtes Chaos. Rutschpartien, Auffahrunfälle und weitere Ausrutscher gab es fast im Minutentakt.

Alleine zwischen 11 und 15 Uhr gab es im Kreis Ludwigsburg 42 wetterbedingte Unfälle. Insgesamt kam es in beiden Kreisen zu fast 60 Unfällen in vier Stunden.