Schnee in Baden-Württemberg: DWD warnt Autofahrer vor glatten Straßen

5 Auch andere Verkehrsteilnehmer kamen ins Rutschen.. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

In der Nacht auf Sonntag ist im Südwesten etwas weniger Schnee gefallen als erwartet. Auf den Straßen blieb ein Verkehrschaos zunächst aus. Die Meteorologen warnen die Autofahrer aber für die kommenden Tage.











Link kopiert



Trotz des Schneefalls in Baden-Württemberg haben sich schwere Unfälle auf den Straßen und witterungsbedingte Zugausfälle am Wochenende bisher in Grenzen gehalten. Das teilten die Polizei im Südwesten und die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sorgte der Schneefall in der Nacht jedoch vor allem auf der Schwäbischen Alb, Oberschwaben, dem Allgäu und im Schwarzwald für eine weiß gezuckerte Aussicht beim morgendlichen Blick aus dem Fenster.