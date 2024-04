1 Der Schmuck war im Innenfutter eines Reisekoffers versteckt. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Zollbeamte haben am Stuttgarter Airport im Koffer eines 43-Jährigen, der aus Istanbul einreiste, knapp 2,5 Kilogramm Goldschmuck entdeckt. Dass die Ware im Innenfutter versteckt war, hat ihm nichts gebracht.











Nach rund eineinhalb Jahren wurde am Flughafen Stuttgart ein neuer Schmuggel-Rekord aufgestellt: Mitte März haben Zollbeamte am Flughafen Stuttgart einen 43 Jahre alten Reisenden gestoppt, der knapp 2,5 Kilogramm Goldschmuck nach Deutschland schmuggeln wollte. Die Halsketten, Armbänder und Ringe hätten einen Wert von rund 193.000 Euro, ordnet der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann, den Fund der Zollbeamten am Dienstagvormittag ein. „Die hinterzogenen Einfuhrabgaben belaufen sich auf 42.500 Euro.“