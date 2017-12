Schmuckdieb in Bietigheim-Bissingen Täter trägt gestohlenen Ring am Finger

Von bin 15. Dezember 2017 - 14:41 Uhr

Ein 62-jähriger Mann hat in Bietigheim-Bissingen Schmuck gestohlen. Foto: EPA

In einem Bietigheimer Geschäft wird Schmuck gestohlen. Die Polizei fasst später einen Mann, der Teile des Diebesgutes an den Fingern und an den Ohren trug. Zeugen halfen den Ordnungshütern.

Bietighim-Bissingen - Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro stahl ein Verdächtiger am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in der Hauptstraße in der Bietigheimer Innenstadt. Zunächst konnte sich der Mann unerkannt aus dem Staub machen. Kurze Zeit später flog er dann doch auf. Gegen 17.45 Uhr fiel einer Verkäuferin ein Mann im gutbesuchten Laden auf, der sehr abweisend auf sie reagierte. Wenige Minuten darauf stellte sie fest, dass zwei Aufsteller mit Ohrringen und Fingerringen sowie zwei Uhren fehlten. Sie alarmierte die Polizei und beschrieb den Beamten den unfreundlichen Mann, den sie als Dieb im Verdacht hatte.

Zeugen beschreiben den Dieb genau

Die Beschreibung ließ einen der Polizeibeamten hellhörig werden, worauf die Polizisten einen polizeibekannten 62-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen überprüften. Die Beschreibung passte. Darüber hinaus trug der Mann Teile der Beute an seinen Fingern und Ohren. Mit richterlicher Anordnung wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und weitere Ringe kamen zum Vorschein. Der 62-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Ermittlungen dauern noch an.