Unter anderem findet sich das Symbol auf einer Tischtennisplatte und einer Skaterrampe. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art im Stadtgebiet in der jüngeren Vergangenheit.















Bislang unbekannte Täter haben an zwei unterschiedlichen Orten in Kornwestheim Gegenstände mit Hakenkreuzen beschmiert. Am Mittwoch gegen 11.20 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass eine Tischtennisplatte sowie eine Sitzgelegenheit auf einem Sportgelände in der Rechbergstraße sowie die Rampe einer Skateranlage in der Bogenstraße verunstaltet worden seien. Auf allen Gegenständen waren Hakenkreuze in unterschiedlichen Größen hinterlassen worden.

Nicht der einzige Vorfall dieser Art

Der genaue Tatzeitraum sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08 00/1 10 02 25 zu melden.

Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. Anfang Juli war an der Sporthalle Ost in der Theodor-Heuss-Straße ebenfalls eine Hakenkreuz-Schmiererei aufgetaucht. Schon damals hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.