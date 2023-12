Schmierereien in Herrenberg: Sprayer „ZoMeR“ treibt sein Unwesen – Zeugen gesucht

Schmierereien in Herrenberg

1 Wie hoch der Schaden ist, den die Sprayer angerichtet haben, ist noch nicht bekannt. Foto: imago images/Petra Schneider/Petra Schneider-Schmelzer via www.imago-images.de

Zehn Garagentore, ein Auto sowie die Stadtbibliothek und die Volkshochschule haben Unbekannte zwischen Donnerstagnacht und Samstagmorgen mit Farbe und Signaturen beschmiert. Einen Zeugenhinweis hat die Polizei schon erhalten.











Unbekannte Sprayer sind in der Nacht auf Samstag durch Herrenberg (Kreis Böblingen) gezogen und haben viel Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zwischen 2 Uhr am Freitag, 8. Dezember, und 9 Uhr am Samstag, 9. Dezember in der Wilhelmstraße, der Tübinger Straße und im Wengertweg ihr Unwesen getrieben.