1 Bezeichnet sich selbst als Computernerd: Gülnihal Karadag. Foto: Rudel/Rudel

Die E-Mobilität verändert die Arbeitswelt im Mercedes-Stammwerk Untertürkheim von Grund auf. Als angehende Fachinformatikerin klickt sich Gülnihal Karadag in die digitale Zukunft des Unternehmens.











Ältere Geschwister unterschätzen häufig ihren Einfluss und sind deshalb oft überrascht, wie die jüngeren ihnen nacheifern. Gülnihal Karadag ist so eine kleine Schwester. Sie steht ihren beiden großen Brüdern in nichts nach. Was auch ihre Leidenschaft für das Fantasy-Video-Strategiespiel League of Legends erklärt, die für eine junge Frau doch eher ungewöhnlich ist. „Ich bin schon ein bisschen der Computer-Nerd“, sagt die 21-Jährige zu ihrem Hobby, das sie jetzt auch beruflich voll ausleben kann.