Pyro am Schlossplatz in Stuttgart

1 Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wurde auch Pyrotechnik von den Fans gezündet (Symbolbild). Foto: imago images//Sportfoto Zink/Daniel Marr

Der türkische Verein Trabzonspor ist Meister in der Süper Lig. Anhänger aus Stuttgart feiern den Titelgewinn am Schlossplatz, auch Pyrotechnik erleuchtet den Platz.















Fußballfans haben am Samstagabend am Schlossplatz in Stuttgart die Entscheidung in der türkischen Meisterschaft gefeiert. Der türkische Verein Trabzonspor machte mit dem Unentschieden gegen Antalyaspor den Titelgewinn klar, zahlreiche Anhänger ließen in Stuttgart ihrer Freude freien Lauf.

Wie die Polizei mitteilt, versammelten sich gegen 21.45 Uhr Fans am Schlossplatz und zündeten Pyrotechnik. Das zeigt auch ein Bild im sozialen Netzwerk Twitter:

Über die genaue Teilnehmerzahl konnte die Polizei keine Auskunft geben. Auch seien polizeiliche Maßnahmen nicht nötig gewesen.

Für die türkische Schwarzmeerstadt Trabzon ist es der insgesamt siebte Meistertitel, das letzte Mal feierte der türkische Klub 1984 die Meisterschaft in der Süper Lig. Der Titel ist eine große Überraschung in der Saison, denn seit Jahrzehnten dominieren die Istanbuler Clubs die Liga. Seit 1985 kam der Meister nur ein Mal nicht aus Istanbul – in der Saison 2009/10 gelang Bursaspor die Sensation.