Schlittschuhlaufen in Ludwigsburg Die Eiszeit hat ein Ende

Von mat 01. März 2018 - 16:03 Uhr

In dieser Saison gibts nur noch drei mal Eisdisco in der Kunsteishalle Ludwigsburg. Foto: factum/Granville

Am Wochenende sind auf der Kunsteisbahn noch drei Eisdiscos für Groß und Klein angesagt. Dann wird der Strom abgeschaltet und eine Abtauparty gefeiert.

Ludwigsburg - Die Saison 2017/2018 hat insgesamt 77 500 Schlittschuhläufer aufs Glatteis geführt. Das vermelden die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim, die mit diesem Zuspruch zufrieden sind, zum Ende der Eislaufzeit. Neben 13 Eislaufkursen und 35 Eisdiscos gab es allein 90 Schulausflüge auf die 1800 Quadratmeter große Kunsteisbahn; der Radius der Schulen, die mit Bus und Bahn anreisten, reicht bis nach Künzelsau, Crailsheim, Murrhardt, Sindelfingen, Stuttgart und Waiblingen. Als jüngsten Eisläufer machten die SWLB ein zweijähriges Kind aus. Der Älteste, der sich aufs Eis wagte, war 84 Jahre alt.

Als wäre es abgesprochen, hat die Eiszeit jetzt aber nicht nur hinsichtlich der Außentemperaturen ein Ende, sondern auch auf der Kunsteisbahn: Am Sonntag, 4. März, schaltet der Eismeister Andreas Schurig um 19 Uhr den Strom aus und kappt die Kühlung der Eisfläche. Auf dem schmelzenden Eis steigt dann eine Abtauparty; um 21.30 Uhr ist die Eislaufsaison vorbei. Vorher wartet das Wochenende aber noch mit drei Eisdiscos auf: Die erste beginnt am Freitag, 2. März, um 19 Uhr. Am Samstag, 3. März, um 14 Uhr gibt es eine Kinderdisco, und abends können die Läufer von 20 Uhr an bei der Oldieparty die Kufen schwingen. Am 12. Oktober wird die Bahn wiedereröffnet. Dann kommt sie ins Schwabenalter: Sie wird 40 Jahre alt.