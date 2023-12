An diesen Hängen geht es steil bergab

Schlittenfahren in der Region

1 Das Maurener Tal bei Holzgerlingen zieht traditionell die Rodler an. Foto: Archiv/Stefanie Schlecht

Wenn es Frau Holle weiter gut meint, dürfen am ersten Schneewochenende im Kreis Böblingen die Schlitten aus dem Depot. Doch wohin?











Im Kreis Böblingen kennen die Rodler kein Halten, wenn es die weiße Pracht erlaubt: Etwa ganz am südlichen Rand von Böblingen am Ochsentrog lässt es sich bei guten Schneeverhältnissen den Hang hinunter flitzen. Die Anfahrt erfolgt am besten über die Gaststätte Ochsentrog, vor der Parkplätze vorhanden sind. Von dort aus geht es zu Fuß weiter.