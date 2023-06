1 Völlig ausgebrannt sind zwei hochwertige Autos auf dem Leonberger Engelberg. Foto: sdmg/Dettenmeyer

Beide Autos geraten in Flammen. Im geparkten Mercedes sitzt noch der Fahrer, kann sich aber befreien. Beide Männer schwer verletzt.









Schwer verletzt wurden zwei Männer bei einem schlimmen Unfall am späten Montagnachmittag in Leonberg. Ein 47-Jähriger verlor in der Stuttgarter Straße am Stadteingang aus einer, wie die Polizei sagt „vermutlich medizinischen Ursache“ die Kontrolle über seinen Audi Q7 Hybrid. Er fuhr über den Kreisverkehr, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam nach rechts ab, raste über eine Verkehrsinsel und schleuderte auf einen Rasen.