Bad Cannstatt - Eigentlich sollte der letzte Verkaufstag der Kaufhof-Filiale am Samstag sein. Doch wer am Donnerstag einen Blick in das Innere des Hauses warf, wusste, warum schon an diesem Tag zum Zapfenstreich geblasen wurde. Das Untergeschoss sowie die oberen Etagen bereits geschlossen; und im Erdgeschoss gab es – außer Schaufensterpuppen, Dekoartikeln, Bücher und Schreibwaren – so gut wie nichts mehr. Schmuck, Parfüm, Bekleidung und Haushaltswaren haben bereits vor einige Tagen „ausverkauft“ gemeldet. Kein Wunder, dass sich die Kaufhof-Verantwortlichen entschlossen haben, den Schlussakkord zwei Tage früher setzen, als Ende Juli offiziell verkündet wurde. Somit endete eine aus Cannstatter Sicht erfolgreiche Einzelhandelsära.