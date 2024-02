Schlepperdemo in Weinstadt: Das steckt hinter dem leuchtenden Protest der Landwirte

Fast 250 Schlepper haben am Sonntag den Weinbergbereich rund um die Luitenbächer Höhe in Großheppach in ein Lichtermeer verwandelt. Der Protest galt nicht nur den wegfallenden Dieselsubventionen.

Die Aktion der Landwirte im Weinberg ist schon beeindruckend, längst bevor die Protestkundgebung wirklich begonnen hat. Gegen 17 Uhr am Sonntag rollen ganze Kolonnen an Schleppern am Großheppacher Schloss vorbei in Richtung Gundelsbach und dann linker Hand hoch durch die Weinberge in Richtung Luitenbächer Höhe, der Terrassenanlage am oberen Wasserhäusle in aussichtsreicher Halbhöhenlage.

Respekt für lokale Landwirtschaft

„Traktoren erwünscht – aus Respekt für unsere lokale Landwirtschaft“, so hatte es auf den online über allerlei Social-Media-Kanäle verbreiteten Sticker geheißen. Hinter dem Aufruf, der sich offenbar viral unter den Landwirtsgruppen verbreitete, stand eine kleine Gruppe an Großheppachern, die bereits auch einige Mahnfeuer entlang der B 29 auf die Beine gestellt haben.

Von der Resonanz, die ihr Aufruf nun am Sonntag hatte, sind die Großheppacher überwältigt. „Mit dem hätte ich nicht gerechnet“, sagt der Wengerter und Obstbauer Achim Zimmerle vom Großheppacher Weingut im Hof schon während der Aufstellphase in drei Weinberggalerien. „Wir hatten gedacht, wenn 50 Trecker kommen, dann ist das gut.“ Am Ende haben sich geschätzt knapp 250 landwirtschaftliche Fahrzeuge zum warnenden „Weinberg leuchten“ versammelt. Mit beachtlichem Einzugsgebiet, wie die Kennzeichen der Traktoren verraten, wobei vor allem der Kreis Esslingen auffallend stark vertreten ist.

„Gut ist, dass man auch viele bekannte Gesichter sieht“, sagt derweil Zimmerle oben am Versorgungsstand. Dort an der Luitenbächer Höhe gibt es Glühwein, sonstige Getränke und Rote Wurst sowie eine große Feuerschale, die für Licht und Wärme sorgt. Die Landwirte aus dem Remstal seien bei den bisherigen Veranstaltungen andernorts ja noch recht zurückhaltend gewesen. Jetzt seien sie auch rundum von Schorndorf, Weinstadt bis Waiblingen und Fellbach schlepperstark mit von der Partie.

Imposantes Bild zu abendlicher Stunde

Und das Bild der weithin übers Remstal leuchtenden Schlepper ist von 18.30 Uhr an dann wirklich imposant. In drei Galerien stehen sie im Weinberg – mit Fernscheinwerfern und gelben Blinklichtern. Das Ganze lief letztlich ohne größere Probleme sowohl bei An- und bei Abfahrt, wie die Organisatoren betonen. Auch die Polizei berichtet später von einem problemlosen Verlauf des Protestes der Landwirte im Remstal.

„Es geht ja eigentlich gar nicht so sehr um den Agrardiesel, oder zumindest nicht nur“, sagt ein Landwirt, der direkt unterhalb der Luitenbächer Höhe einen Platz für sein Protestfahrzeug gefunden hat. Man sei sich durchaus bewusst, dass man rein mit Beharren auf bestehenden Privilegien heutzutage in der Gesellschaft nicht unbedingt gut dastehe. Es gehe um die ganzen Rahmenbedingungen für diejenigen, die hier im Land Nahrungsmittel produzierten – unter komplett ungerechten Wettbewerbsbedingungen gegenüber den Nachbarn in der EU. Und mit katastrophalen Auswirkungen auf Ertrags- und Kostenstruktur.

Es geht auch um Planungssicherheit

Genau deshalb ist es Mitorganisator Achim Zimmerle auch wichtig, auf den Zusatz zu verweisen, den die Gruppe ihrer Einladung zum strahlenden Protest beigefügt hat: Es gehe gegen die aktuellen Sparpläne, aber vor allem auch um „gleiche Standards bei Importen und Planungssicherheit für unsere Betriebe“. Da habe es die Politik – unter anderem auch mit den jüngsten EU-Bestrebungen, den Pflanzenschutz in allen Schutzgebieten in Europa komplett zu verbieten – tatsächlich geschafft, die gesamte Bauernschaft endgültig gegen sich aufzubringen. „Das wäre früher undenkbar gewesen, dass mehrere Bauern so zusammenarbeiten“. Und dass sie, wie es sonst fast nur bei den Bauern in Frankreich der Fall war, gemeinsam und in so hoher Anzahl für ihre Anliegen auf die Straße gehen.

Vom üblich gewordenen, populistischen, teils scharf rechts angehauchten Ampel-Bashing ist hier in den Weinbergen im Remstal wenig zu spüren. Im Gegenteil: „Da ist nicht nur die jetzige Regierung schuld“, sagt einer der Protestierenden. Die habe eben mit den jüngsten Sparplänen und dem stufenweisen Abbau der Subvention für Agrardiesel das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Dass sich die CDU da in dieser Situation als Retter der Landwirtschaft aufspiele, um auf die Ampel schimpfen zu können, erscheint manchem eher befremdlich. Auch da klingt einiges eher nachdenklich: „Eigentlich haben die meisten Landwirte ja schon immer CDU gewählt.“

„Keine Bauern, kein Essen, keine Zukunft“, so lautet eine der Botschaften, die per Plakat groß vor einem Schlepper angebracht ist. Ganz so schlimm, hofft Achim Zimmerle wird es nicht werden. Gegen zehn Uhr am späten Sonntagabend werden die letzten Landwirte von der Luitenbächer Höhe verabschiedet. Und Zimmerle, so erzählt er, habe besonders gefreut, dass trotz der kurzfristigen Vorbereitung und Bekanntmachung neben den Landwirten aus der Region auch noch rund 300 Besucher ohne Fahrzeug den Weg zum Ort des mahnenden Geschehens gefunden haben.