Im Museum der Illusionen gibt es verblüffende optische Täuschungen zu bestaunen.

Wie gemein! Kaum haben die Sommerferien begonnen, wird das Wetter schlecht. Der Blick in den Wetterbericht verheißt nichts Gutes: In den nächsten Tagen soll es viel regnen. Wer nicht das Glück hat, jetzt an der Côte d’Azur oder der Adria am Strand zu liegen, fragt sich: Was machen wir nur bei diesem schlechten Wetter? Wir haben Tipps zusammengestellt – Trockenbleiben garantiert.