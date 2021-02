7 In Schlat hat am Samstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in Schlat im Landkreis Göppingen bemerkt am Samstagabend ein Feuer im Obergeschoss. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt das Gebäude bereits lichterloh.

Schlat - Am Samstagabend ist in einem Einfamilienhaus in Schlat (Landkreis Göppingen) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, hörte ein Bewohner des Hauses gegen 22 Uhr das Alarmsignal eines Brandmelders und stellte daraufhin fest, dass das Obergeschoss in Flammen stand. Er konnte das Haus unverletzt verlassen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Der Schaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden. Aus den Nachbargebäuden mussten kurzfristig acht Personen evakuiert werden, diese konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.