1 Vanessa Mai bei einem ihrer vergangenen Konzerte in Backnang. Foto:

Keine „Supersause zu Hause“ in Backnang – Schlagersängerin Vanessa Mai kommt stattdessen am Samstag ins Hotel Sonnenhof nach Aspach. Ursprünglich als Open Air geplant, musste das Konzert nach drinnen verlegt werden.

Aspach - Schlagersängerin Vanessa Mai kommt ins Fernsehen – derzeit finden die Dreharbeiten zum Musikfilm „Nur mit Dir zusammen“ in Bayern statt. An der Seite der 27-Jährigen spielen laut einer Mitteilung der ARD unter anderem Axel Prahl und Michael Gaedt. „Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set! Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen“, wird Mai darin zitiert.

Zunächst einmal können ihre Fans die Schlagersängerin aber bei einem ihrer Konzerte erleben: Am kommenden Samstag, 3. August, tritt Vanessa Mai um 20 Uhr im Hotel Sonnenhof in Aspach auf. Dabei handle es sich laut Mais Management um „eines der Clubkonzerte von Vanessa, wie es sie im Sommer seit Jahren mehrfach gibt.“ Die Veranstaltung unter dem Motto „Die Nacht in Weiß“ sei aber kein Ersatz und „nicht vergleichbar mit den Open Airs in Backnang“, so ein Sprecher weiter.

Das Konzert ist ausverkauft

Dass es in diesem Sommer keinen Auftritt in Mais Heimatstadt Backnang gibt, begründet das Management damit, dass die Sängerin einer Einladung des SWR zum Sommerfestival in Stuttgart gefolgt sei. Ursprünglich sollte das Konzert am kommenden Samstag im Sonnenhof als Open Air stattfinden, doch „auf Grund einer Vorgabe der Behörden betreffend der Lautstärke“ musste es in die Tanzbar Hazienda verlegt werden. Das tut der Begeisterung der Fans offensichtlich aber keinen Abbruch: Die Nacht in Weiß ist bereits ausverkauft. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit mehr als 800 Zuschauern im Sonnenhof.

Bei ihrem Auftritt auf dem SWR-Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz Anfang Juni sorgte die 27-Jährige für emotionale Szenen, als sie den elfjährigen Miguel auf die Bühne holte, um mit ihm gemeinsam ihren Song „Ich vermiss dich so“ zu singen. Der Junge hatte zuvor ein Plakat hochgehalten, auf dem stand „Vanessa, ich will mit dir singen!“ Wie die Landesschau Baden-Württemberg berichtete, lud Mai ihren jungen Fan einige Zeit später in ihre Lieblingseisdiele in Backnang ein und teilte ihm mit, dass sie ihn gerne einmal mit ins Studio nehmen würde.