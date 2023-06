Drogenkriminalität in der Region Stuttgart

Der Polizei ist ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Bei Fahrzeugkontrollen und Hausdurchsuchungen in Esslingen, Wernau und Stuttgart wurden illegale Betäubungsmittel und mögliches Dealergeld sichergestellt. Fünf Tatverdächtige wurden verhaftet.









Esslingen/Wernau - Das sah spektakulär aus: Vermummte Polizisten stürmten Dienstagabend ein Wohnhaus in der Esslinger Innenstadt und durchsuchten es. Stimmt, bestätigt Andrea Kopp, Pressesprecherin des auch für den Kreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. Solche Aktionen hätten eine aufregende Außenwirkung, sorgten bei Anwohnern und Passanten für Gänsehaut und ließen einen Anti-Terroreinsatz vermuten. Ganz so dramatisch sei der Sachverhalt zwar nicht, aber immerhin doch sehr beachtlich: Der Polizei ist ein Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität gelungen. Nach Fahrzeugkontrollen und Hausdurchsuchungen in Esslingen, Wernau und Stuttgart wurden 50 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie Bargeld sichergestellt und fünf Tatverdächtige festgenommen.