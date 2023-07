4 Die Fässer sind offiziell eingeweiht: Julia Essig-Grabnar, Torsten Bartzsch, Philipp und Claudia Krügele (von links). Foto: Sandra Brock

Murr - Natürlich war das mit den Schlaffässern eine Schnapsidee. „Alles hier ist aus einer Schnapsidee entstanden“, sagt Philipp Krügele lachend. Das liegt schlicht daran, dass wir auf dem Hof einer Brennerei stehen. Der Murrer hat sich in Weinsberg zum staatlich anerkannten Brenner ausbilden lassen, eine Brenne gekauft, eine Destillathalle neben dem Aussiedlerhof auf den Feldern nahe der Gemeinde gebaut. Aber: „Die Welt hat nicht drauf gewartet, dass der Krügele anfängt mit brennen. Da müssen wir was drumrum machen“, sagt der 42-Jährige. Also wird die Destillathalle als Eventlocation für Feiern vermietet, zum Beispiel inklusive einer Destillatprobe.