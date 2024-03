Noch unbekannt sind die Hintergründe einer Schlägerei, die sich am Samstagmorgen in Leinfelden ereignet hat. Zwei Gruppen mit insgesamt 15 Personen waren miteinander in Streit geraten.

Am Samstagmorgen kam es in Leinfelden-Echterdingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der vier Menschen verletzt wurden. Die Hintergründe des Streits sind noch völlig unklar, teilt die Polizei mit.

Zu dem Vorfall kam es kurz nach 1 Uhr in der Markomannen- und der Lengenfeldstraße im Ortsteil Leinfelden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnisse trafen in diesem Bereich zwei Gruppen mit insgesamt etwa 15 Personen aufeinander. Es sollte wohl eine noch nicht näher bekannte Streitigkeit geklärt werden. Während der Auseinandersetzung wurden Schlagstöcke, Messer, Hammer sowie ein Tierabwehrspray mitgeführt und teilweise eingesetzt. Vier Personen erlitten leichtere Verletzungen, und einer dieser Verletzten musste durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Bahnhof.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/7 09 13 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.