Schlägerei in Gerlingen

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Elfjähriger wird in Gerlingen zu Boden geschlagen. Ein 15-Jähriger kommt dem Jungen zur Hilfe und ringt den Täter zu Boden. Mehrere vermutlich ebenfalls jugendliche Zeugen versuchen ebenfalls zu helfen. Es tauchen zwei weitere, mit Messern bewaffnete Täter auf.











Link kopiert



Unbekannte Jugendliche haben in Gerlingen zwei Jungen attackiert. Die Beamten des Polizeipostens in Gerlingen ermitteln derzeit gegen drei noch unbekannte Jugendliche, die am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Elfjährigen und einen 15 Jahre alten Jungen attackiert haben. Das elf Jahre alte Kind wurde zunächst unvermittelt von einem Täter geschlagen, es ging zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.