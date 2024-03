Schlägerei in der Owener Teckhalle

1 Die Polizei musste einen Streit in den Teckhalle befrieden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Beim Auftakt des Frühlingsfests in der Owener Teckhalle sind mehrere Personen leicht verletzt worden.











In der Nacht zum Samstag, beim Auftakt des Owener Frühlingsfests, ist es gegen 0.15 Uhr in der Teckhalle zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Der Polizei zufolge gab es bei der Party zunächst auf der Tanzfläche einen Streit zwischen zwei Besuchern, in dessen Verlauf der eine dem anderen einen Faustschlag versetzte.