1 Nahe dem Eckensee hat ein Mann im Streit ein Messer gezückt. Foto: dpa/Bernd Weissbrod (Symbolbild)

Zwei Männer geraten im Oberen Schlossgarten in Streit. Dabei zückt einer ein Messer – am helllichten Tag. Die Polizei fasst den Angreifer wenig später.















Bei einem Streit hat ein 40-jähriger Mann am Sonntag im Oberen Schlossgarten ein Messer gezogen und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen. Die Männer seien dort gegen 15.15 Uhr am Putlitzweg, der vor den Schauspielhäusern verläuft, aneinandergeraten. Bei der Schlägerei habe der 40-Jährige dann das Messer gezogen und mehrfach zugestochen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten am Tatort. Der 40-Jährige flüchtete in Richtung Klett-Passage, wo ihn die Polizei fassen konnte. Er kam am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einen Haftrichter und sitzt nun in Untersuchungshaft.

In Stuttgart soll in den kommenden Wochen eine Waffenverbotszone eingerichtet werden. Polizeipräsident Markus Eisenbraun hatte das angeregt, da immer häufiger bei Auseinandersetzungen in der Innenstadt Messer eine Rolle spielen. Die Verbotszone erweitert nicht das Recht der Polizei zu kontrollieren. Doch das Führen eines Messers wird dann strenger sanktioniert.