Stuttgart - Töten ist immer grausam. Das sollten sich alle bewusst machen, die jetzt mit dem Finger auf die Schlachthöfe zeigen und dann ein schönes Rumpsteak bestellen – der Tod kommt selten ohne Leid. Dennoch: Was in zwei Dritteln der 40 größeren Schlachthöfe Baden-Württembergs 2018 an Mängeln festgestellt worden ist, ist in doppeltem Sinne erschreckend. Erstens mussten Tiere oft mehr leiden als nötig. Und zweitens werden die Mängel vom Agrarministerium in irritierender Weise heruntergespielt.