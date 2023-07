Schifffahrt in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg bat bekanntlich keinen eigenen Zugang zum Meer. Aber die Schifffahrt im Land rückt der Küste jetzt administrativ einen gewaltigen Schritt näher. Tatsächlich wird das Schiffsregister für die rund 800 Neckar-, Rhein- und Bodenseeschiffe, das bisher an den Amtsgerichten in Heilbronn, Konstanz und Mannheim auf Papier geführt worden ist, zugleich nach Norden und ins Netz wandern: Geführt wird es künftig digital und in der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein Staatsvertrag, den der Landtag dieser Tage beschließt, regelt das Nähere.