Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Plochingen in den frühen Morgenstunden eingetroffen.

Am frühen Sonntagmorgen ist mehrfach auf den Inhaber einer neu eröffneten Shishabar, die gegenüber dem Plochinger Bahnhof liegt, geschossen worden. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Gibt es Zusammenhänge mit anderen Schießereien in der Region Stuttgart?









Schon wieder sind in der Region Schüsse auf offener Straße gefallen – diesmal erneut in Plochingen. Sonntagfrüh wurde der Wirt einer Shisha-Bar in der Nähe des Bahnhofs von einem Projektil getroffen. Der Mann hatte sich laut Polizei alleine in dem Lokal aufgehalten. Der 34-Jährige wurde bei dem Anschlag leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen, erklärte David Fritsch, der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA).