Schienenunfall in Stuttgart-Rohr: Zwei Güterwagen entgleist

Eine Rangierlok kracht in der Nähe des S-Bahn-Halts Stuttgart-Rohr auf zwei stehende Waggons und schiebt diese von den Gleisen. Der Knall ist so laut, dass gleich mehrere besorgte Anwohner die Polizei rufen.











Am Mittwochabend gingen in der Integrierten Leitstelle gleich mehrere Notrufe aus Stuttgart-Rohr ein. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und waren entsprechend in Sorge. Die Bundespolizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Gegen 19.30 Uhr war eine Rangierlok im Baustellenbereich auf zwei mit Material beladene flache Güterwagen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sprangen die beiden Waggons von den Schienen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern.