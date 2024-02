Schienenersatzverkehr im Kreis Esslingen: Zwei Stunden von Plochingen nach Owen – Bus bleibt in Wiese stecken

1 Ötlingen hat ein Busfahrer im Schienenersatzverkehr zwar gefunden. Den Bahnhof jedoch nicht. Foto: Ines Rudel/Archiv

Von Plochingen bis Owen kann eine Fahrt unter schlechten Umständen auch mal etwas mehr als zwei Stunden dauern. Ein Busfahrer im Schienenersatzverkehr hatte sich verfahren und war mit dem Bus schließlich auf einer Wiese liegen geblieben.











Ein Schienenersatzverkehr wird notwendig, wenn auf oder an Bahnstrecken saniert wird. Ein Vergnügen ist das ohnehin nicht. Was allerdings Manuel Kaiser aus Owen widerfahren ist, stellt dann doch die üblichen Unzulänglichkeiten weit in den Schatten. Der junge Mann schilderte dem Kirchheimer „Teckboten“ eine wahre Odyssee, die er am vergangenen Montag erlebt hat. Um 22.30 Uhr bestieg er in Plochingen einen Gelenkbus, der die wegen mehrerer Baumaßnahmen zurzeit bei Nacht gesperrte Strecke der S 1 nach Kirchheim ersetzt – oder besser – ersetzen soll.