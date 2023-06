1 Rudolf Jehle hat sich als Heranwachsender gern auf dem Motorrad seines Bruders fotografieren lassen. Foto: Sammlung Hermann G. Abmayr

Das Deserteursdenkmal soll in die Stuttgarter Innenstadt verlegt werden. Damit soll der Forderung nach einem angemessenen Gedenken an die Opfer Rechnung getragen werden. Zu den Opfern gehört auch Rudolf Jehle.









Wangen - A m 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg. 75 Jahre später hat man sich in Stuttgart zu einer Entscheidung durchgerungen: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass künftig an zentraler Stelle in der Innenstadt der Deserteure gedacht wird, die „ein Zeichen gegen den Krieg“ gesetzt hatten und dafür hingerichtet wurden.