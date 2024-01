1 Schauspielerin Uschi Glas Foto: IMAGO/Elmar Gubisch

„Winnetou“ stand zuletzt vor allem wegen des Vorwurfs kultureller Aneignung in der Kritik. Uschi Glas kann diese Debatte nicht nachvollziehen.











Schauspielerin Uschi Glas (79) denkt gerne an die Dreharbeiten zum Kinofilm „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ im Jahr 1966 zurück. Die Figur der Apanatschi sei ihre erste große Rolle gewesen, erzählte sie in München am Rande einer Kino-Matinee. Gezeigt wurde eine Neufassung von „Winnetou I“ in 4K-Ultra-HD-Qualität.