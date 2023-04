1 Hardy Krüger – junior nennt er sich seit kurzem nicht mehr. (Archivbild) Foto: dpa/Jörg Carstensen

Der Schauspieler Hardy Krüger hat nach dem Tod seines kleinen Sohns 2011 nach eigenen Worten „Jahre gebraucht“, um wieder „auf die Beine zu kommen“. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg sprach der 54-Jährige am Montag über die Alkoholsucht, die er nach dem plötzlichen Kindstod des Babys entwickelt hatte. Er habe in dieser Zeit bis zu sieben Flaschen Wein am Tag getrunken.

„Es ist ein schmaler Grat zwischen Genuss und Sucht“, sagte Krüger. Es sei „schwierig, mit klarer Birne diesen ganzen Wahnsinn da draußen zu ertragen - und das braucht viel Mut“. Krüger sagte außerdem, es gebe „eine Million Gründe, wieder anzufangen mit dem Alkohol“, aber auch „eine Million und einen Grund, es nicht zu tun“.

Inzwischen trockener Alkoholiker

Er sei seit inzwischen elf Jahren trockener Alkoholiker, habe eine neue Partnerin und ein eigenes Café in Berlin, das er zusammen mit seinen Kindern betreibe, erzählte der Schauspieler. Er ist der Sohn des im Januar 2022 gestorbenen Schauspielers Hardy Krüger und nennt sich seit kurzem nicht mehr Hardy Krüger junior.