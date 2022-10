6 Der Vollmond geht über dem Lincoln Memorial in Washington in den USA auf. Foto: dpa/J. David Ake

Weltweit konnten die Menschen in der vergangenen Nacht den Oktober-Vollmond bestaunen. Wir haben in unserer Bildergalerie eine Auswahl zusammengestellt.















In der Nacht von Sonntag auf Montag war es ungewöhnlich hell. Der Vollmond strahlte über dem Nachthimmel. Und dieser war weltweit als große helle Scheibe am Nachthimmel zu bestaunen. In unserer Bildergalerie haben wir eine Auswahl an besonders schönen Bildern zusammengestellt.

Der Vollmond im Oktober wird auch Jägermond genannt. Der Name geht auf indianische und europäische Traditionen zurück, die das Licht des Mondes für die Jagd in der Nacht nutzten. Und da der Mond im Oktober bereits kurz nach Sonnenuntergang aufgeht und in der Nähe zum Horizont steht, wirkte er dieses Mal besonders groß und hell.