6 Auch so sieht Schiffsmodellbau aus: Zwei Schildkröten schippern auf einem Stückchen Baum über den See im Leonberger Stadtpark. Foto: Simon Granville

Beim Schaufahren bei gutem Wetter wie jetzt am Wochenende zeigen die Mitglieder des Leonberger Modellbauclubs eine Auswahl ihrer mitunter ziemlich kreativen Wasserfahrzeuge.











Link kopiert



Über den See im Stadtpark sind am Sonntag zahlreiche Schiffe geschippert. Keine für Passagiere in Menschengestalt freilich – oder für echte, tonnenschwere Fracht. Gleichwohl sehen die ferngesteuerten Schiffsmodelle der Mitglieder des Modellbauclubs, zu denen auch Renn- und Einsatzboote oder U-Boote gehören, ihren großen Vorbildern täuschend ähnlich. Beim Schaufahren bei gutem Wetter, wie jetzt am Wochenende, zeigen die Schiffsbesitzer eine Auswahl ihrer mitunter ziemlich kreativen Wasserfahrzeuge. Die Flotte des anno 1979 gegründeten Modellbauclubs ist äußerst vielseitig, einschließlich der selbstgebastelten Modelle der Jugendlichen. Und so schwimmen dann auch mal zwei Schildkröten auf einem Stückchen Baum. Die Mitglieder treffen sich dienstags und donnerstags im Werkraum der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Vorrangig baut dort die Jugend. Neben der Sparte Schiff hat der Verein die Sparten Auto, Flug und Bahn im Angebot: www.lmc-Leonberg.de.