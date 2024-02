SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Hoeneß erwartet „richtig gutes Spiel“ in Freiburg

1 „Heimlich, still und leise“ hätten sich die Freiburger in der Tabelle wieder weit oben eingereiht, so der Coach des VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß lobt die Freiburger vor dem Landesduell in höchsten Tönen. Ihre Strukturen seien gefestigt, erklärt er – und warnt vor dem Topscorer.











Link kopiert



Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner SC Freiburg. Die Badener hätten es wieder geschafft, sich in eine gute Position zu bringen, sagte der 41-Jährige vor dem Auswärtsspiel seines Teams am Samstag (15.30 Uhr/Live). „Heimlich, still und leise“ hätten sich die Freiburger in der Tabelle wieder weit oben eingereiht, so der Coach des VfB, „zumindest in meiner Wahrnehmung und überhaupt nicht negativ oder despektierlich gemeint“. Im Gegenteil: Der SC hätte sich das „verdient“ und „erarbeitet“, meinte Hoeneß.